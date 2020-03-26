Медицинские маски за неделю подешевели в 15 регионах России

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Максимальная розничная стоимость медицинских масок в период с 16 по 23 марта снизилась в 15 регионах России. Об этом говорится в материалах Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

За предыдущую неделю стоимость этого товара снизилась в 17 регионах.

В частности, максимальная розничная цена за одну маску в Красноярском крае снизилась на 68%, до 6,4 рубля за штуку с учетом НДС, в Ивановской области - на 47%, до 6,1 рубля, в Пермском крае - на 44%, до 19,7 рубля, в Рязанской области - на 38%, до 10 рублей, в Свердловской области - на 34%, до 10 рублей.

В мониторинге учитывались медицинские защитные маски для лица, нестерильные одноразовые из нетканых материалов, реализуемые не менее чем пятью крупнейшими аптечными сетями и ретейлерами.

По итогам проведенного мониторинга цен на медицинские маски ФАС и ее территориальные органы получили данные 1609 торговых точек, провели 54 внеплановую проверку и возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 11 организаций.