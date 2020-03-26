ГИБДД минимизирует общение с гражданами при предоставлении госуслуг

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Госавтоинспекция минимизирует общение с гражданами при предоставлении госуслуг, а также при рассмотрении административных дел. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Соответствующее распоряжение МВД России уже направлено на места", - говорится в сообщении.

Сотрудники, которые работают с заявлениями граждан, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, а помещения должны подвергаться санитарной обработке и проветриванию не реже одного раза в два часа.

Госавтоинспекция также временно отменяет санкции за нарушение сроков регистрации транспортных средств.

"От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться", - говорится в сообщении.