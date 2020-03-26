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75-летие Победы

Ветераны Великой Отечественной войны получат положенные им выплаты до майских праздников

Средства будут предоставлены без заявления - на основании имеющихся у Пенсионного фонда данных
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© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) готов перечислить все положенные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы до майских праздников, заявили в четверг в пресс-службе фонда.

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В среду президент России Владимир Путин в своем телеобращении заявил, что единовременные выплаты к 75-летию Победы для ветеранов и тружеников тыла будут выплачены уже в апреле.

"Пенсионный фонд России полностью готов к тому, чтобы обеспечить единовременную выплату ветеранам к юбилею Победы до майских праздников",- говорится в сообщении.

Средства ветеранам будут предоставлены беззаявительно, на основании имеющихся у Пенсионного фонда данных. Работа по уточнению списков получателей завершена, финансирование доставочных организаций завершается.

"Единовременная выплата будет производиться вместе с пенсиями и другими социальными выплатами в соответствии с выбранным пенсионером способом доставки",- пояснили в ПФР.

Право на выплату в размере 75 тыс. рублей получат инвалиды войны, участники военных действий, жители блокадного Ленинграда, а также вдовы военнослужащих, погибших в период войны, вдовы умерших инвалидов и участников войны. Выплату в размере 50 тыс. рублей получат труженики тыла.

Согласно данным Минтруда, всего получателей выплаты в объеме 75 тыс. рублей 537,1 тыс. человек, а выплат в размере 50 тыс. рублей - 611,4 тыс. человек.

Теги
Россия75-летие Победы
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