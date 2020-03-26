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Распространение коронавируса нового типа
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Иран поставил антирекорд по числу заразившихся за сутки

За минувшие 24 часа количество заболевших составило 2389 человек

ТЕГЕРАН, 26 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Иране за минувшие сутки достигло рекордных 2389 человек. Такие данные привел в четверг глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

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"Со вчерашнего дня число новых заразившихся коронавирусом в стране увеличилось на 2389, всего достигнув 29 406", - цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB. Он добавил, что "из-за вируса за минувшие 24 часа умерли 157 человек и суммарное количество летальных исходов составляет 2234". Таким образом в Иране зафиксировано наибольшее число и заразившихся, и летальных исходов с начала вспышки заболевания.

Между тем, по словам Джаханпура, "на сегодняшний день выздоровело 10 457 человек".

Количество новых случаев коронавируса в республике растет уже четвертый день подряд. В среду сообщалось о 2206 случаях за 24 часа, во вторник о 1762 заразившихся, в понедельник - о 1411 заболевших, в воскресенье - о 1028 инфицированных.

До понедельника рост числа заболеваний, вызванных коронавирусом, на протяжении около двух недель находился в Иране на уровне от 1 тыс. до 1,2 тыс. в день. Несильно менялся и показатель смертности, составляя порядка 120-130 летальных исходов ежедневно.

Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением инфекции все иранские школы закрыты до конца марта, многие страны ограничили сообщение с исламской республикой, иранские власти временно выпустили 85 тыс. заключенных.

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ИранРаспространение коронавируса нового типа
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