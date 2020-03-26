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Распространение коронавируса нового типа
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ГИБДД из-за коронавируса сокращает число людей, одновременно сдающих экзамен на права

ГИБДД также минимизирует общение с гражданами при предоставлении госуслуг

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Госавтоинспекция из-за распространения коронавируса временно сокращает количество кандидатов в водители, одновременно сдающих экзамен на права.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Во взаимодействии с образовательными организациями, осуществляющими подготовку кандидатов в водители транспортных средств (автошколами), будет сокращено количество одновременно сдающих кандидатов в водители в составе учебных групп. Для этого графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами будут откорректированы", - говорится в сообщении.

ГИБДД также минимизирует общение с гражданами при предоставлении госуслуг.

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