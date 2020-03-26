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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

В посольство России в Париже поступило более 300 обращений от желающих вернуться на родину

МИД РФ не позднее 27 марта должен направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и "Аэрофлот" сформированные по состоянию на 26 марта списки россиян, планирующих вернуться в РФ

ПАРИЖ, 26 марта. /ТАСС/. Российские дипломаты в Париже получили уже более 300 обращений от граждан РФ, проживающих во Франции и желающих вернуться на родину в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ во Франции.

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"В консульский отдел посольства поступило уже более 300 обращений от граждан РФ", - отметил собеседник агентства.

Россия с 27 марта прекратит регулярное и чартерное международное авиасообщение, за исключением полетов, связанных с вызовом россиян из стран с широким распространением коронавируса. МИД РФ не позднее 27 марта должен направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и "Аэрофлот" сформированные по состоянию на 26 марта списки россиян, планирующих вернуться в РФ. До 30 марта дипведомство должно направить всю имеющуюся информацию о россиянах, находящихся в стране пребывания и желающих вернуться в РФ, для организации их вывоза.

Во Франции, по данным на вечер среды, за сутки умерло более 230 пациентов с коронавирусом. Общее количество смертей на территории страны составило 1331. Число случаев заражения, согласно последним данным, составляет 25233.

Теги
РоссияФранцияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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