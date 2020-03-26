Премьер Дагестана Здунов находится на самоизоляции после отпуска за границей

"Он [Здунов] был в плановом отпуске, за границей с семьей, когда возникла вся эта ситуация [распространение коронавируса нового типа]. По возвращении я сам попросил его самоизолироваться. Он работает со мной удаленно, постоянно на связи. 28 марта срок его самоизоляции заканчивается, он выйдет на работу. Все тесты он сдал. Здоров", - сообщил Васильев, отвечая на вопросы парламентариев о том, почему председателя правительства нет на работе.