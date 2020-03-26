Песков: визит Путина в медцентр в Коммунарке не был инсценировкой

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Поездка президента России Владимира Путина в расположенный в Коммунарке медицинский центр для пациентов с подозрением на коронавирус не была инсценировкой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи в соцсетях.

"В социальных сетях, наверное, 99% разной ерунды сейчас можно прочитать", - заметил он. "Главврач [больницы в Коммунарке Денис Проценко] не знал, что к нему едет Путин. Он увидел Путина, когда вышел встречать, он не знал о том, что туда едет президент, - добавил Песков. - Поэтому никакой там инсценировки быть не могло в помине".