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Песков: визит Путина в медцентр в Коммунарке не был инсценировкой

Пресс-секретарь президента также рассказал, что главврач больницы не знал, что к нему едет глава государства
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Поездка президента России Владимира Путина в расположенный в Коммунарке медицинский центр для пациентов с подозрением на коронавирус не была инсценировкой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи в соцсетях.

"В социальных сетях, наверное, 99% разной ерунды сейчас можно прочитать", - заметил он. "Главврач [больницы в Коммунарке Денис Проценко] не знал, что к нему едет Путин. Он увидел Путина, когда вышел встречать, он не знал о том, что туда едет президент, - добавил Песков. - Поэтому никакой там инсценировки быть не могло в помине".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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