Появление нерабочей недели не повлияет на график других выходных дней

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Выходные дни, которые наступят в России со следующей недели, не будут вычитаться из других аналогичных дней, в том числе из майских праздников. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал он в ответ на вопрос, будет ли пересмотрен график других нерабочих и праздничных дней в связи с соответствующим предложением президента РФ Владимира Путина.

Во время обращения к гражданам РФ 25 марта в связи с ситуацией с распространением коронавируса Путин объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, до воскресенья, 5 апреля. При этом будут работать все структуры жизнеобеспечения, включая медицинские учреждения и аптеки, магазины, банки, транспорт, органы власти всех уровней.

Эти меры необходимы, чтобы замедлить распространение коронавируса, пояснил Путин. По его словам, самое безопасное сейчас - это побыть дома.