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Кремль надеется, что эпидемии коронавируса в России удастся избежать

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Кремль констатирует, что де-факто эпидемии коронавируса в России нет, и надеется, что и не будет, хотя на всякий случай нужно быть готовыми к худшему сценарию.

"У нас де-факто эпидемии нет, и мы надеемся, что и не будет, что удастся ее избежать", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул: "В любом случае государство исходит из того, что какая бы ни была ситуация, насколько бы она ни была благоприятнее, чем на передовой фронта борьбы с коронавирусом, все равно нужно быть готовыми к худшему сценарию, чтобы потом обрадоваться лучшему".

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