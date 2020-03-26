В Крыму объявили выходными дни четырех религиозных праздников

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Дни празднования Оразы-байрама (Уразы-байрама) и Курбан-байрама, Святой Троицы и день, следующий за Светлым Христовым Воскресением объявили в Крыму выходными. Соответствующий указ главы республики опубликован в четверг на сайте правительства региона.

"Объявить нерабочими праздничными днями: 20 апреля 2020 года - в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения; 25 мая 2020 года - в связи с празднованием Ораза-байрама; 8 июня 2020 года - в связи с празднованием Дня Святой Троицы; 31 июля 2020 года - в связи с празднованием Курбан-байрама", - говорится в документе.

В Крыму в честь всех крупных религиозных праздников, как христианских, так и мусульманских, объявляются выходные дни. Такие решения власти принимают с 2014 года, после воссоединения полуострова с Россией.