Путин: ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему, вопрос в сроках, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества.

"Когда ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, это 100%, вопрос конечно в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно изменится к лучшему. И все те люди, которые пользуются бесплатно вашим контентом, вашими новинками, останутся в качестве ваших клиентов", - сказал Путин в ответ на выступление одного из предпринимателей, создавших онлайн-платформу для дистанционного доступа к культурному, спортивному, просветительскому контенту.

Путин добавил, что жесткость ограничительных мер в связи с коронавирусом позволит ускорить борьбу с этой угрозой.