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Распространение коронавируса нового типа
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Путин: ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему, вопрос в сроках, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества.

"Когда ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, это 100%, вопрос конечно в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно изменится к лучшему. И все те люди, которые пользуются бесплатно вашим контентом, вашими новинками, останутся в качестве ваших клиентов", - сказал Путин в ответ на выступление одного из предпринимателей, создавших онлайн-платформу для дистанционного доступа к культурному, спортивному, просветительскому контенту.

Путин добавил, что жесткость ограничительных мер в связи с коронавирусом позволит ускорить борьбу с этой угрозой.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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