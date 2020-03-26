Онкологи Тюмени восстановили больному раком язык, использовав ткани его руки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Врачи Тюменского областного онкодиспансера провели уникальную операцию мужчине по удалению тела языка, пораженного злокачественной опухолью, и восстановлению его из тканей руки пациента. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

"С подозрением на злокачественное новообразование осенью прошлого года в "Медицинский город" поступил мужчина, [которому] после всестороннего обследования врачи установили неутешительный диагноз - рак языка четвертой стадии. Несмотря на то, что основная часть опухоли была уничтожена под воздействием химиолучевого лечения, онкологам было необходимо хирургическим путем устранить остаточный злокачественный процесс, для этого пришлось полностью удалить пациенту язык. [Онкологи] удалили все тело языка, оставив только его корень. Для реконструкции они выделили ткань руки и мышцы, которые выстилают дно полости рта, и сконструировали язык обычной анатомической формы, поэтому для посторонних людей это будет незаметно", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на то место руки, откуда взяли ткань для восстановления языка, врачи пересадили часть кожи живота. При этом операцию по удалению большей части языка в Тюмени провели впервые, уточнили ТАСС в пресс-службе депздрава.

Сейчас пациент полностью излечился от рака четвертой стадии. "Мужчина уже может глотать пищу и начинает говорить.Поскольку корень языка был сохранен, а на нем имеются вкусовые рецепторы, в будущем к пациенту вернется вкусовое восприятие", - говорится в сообщении.