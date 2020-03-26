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Обращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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В ВОЗ считают, что обращение Путина к нации следовало бы распространить во всем мире

Изучение российского опыта борьбы с коронавирусом поможет извлечь значительные уроки для будущего, отметила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Странам мира было бы полезно прислушаться к мерам по борьбе с коронавирусом, которые предложил президент РФ Владимир Путин во вчерашнем обращении к гражданам России. Об этом заявила в четверг в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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"На самом деле я вчера хотела сказать: "А давайте Владимира Владимировича [Путина] попросим выступить в ВОЗ, перед всеми странами", - сказала она. По ее словам, ВОЗ многие годы предупреждала о том, что борьба с масштабными заболеваниями должна вестись не только через медицину, но и в социально-экономической сфере, что и продемонстрировал российский лидер в своем обращении. "Вчера это была абсолютная демонстрация такой политики", - заявила Вуйнович.

Она отметила, что "сразу доложила региональному директору Всемирной организации здравоохранения, генеральному директору". "Они все удивлены", - сказала Вуйнович о реакции на выступление Путина. Она подчеркнула, что ВОЗ сейчас делает обзор всех практик и стратегий борьбы с распространением коронавируса в странах мира, изучая комплексные меры в различных областях.

Вуйнович заявила, что рада быть представителем ВОЗ в РФ и изучение российского опыта борьбы с коронавирусом поможет извлечь значительные уроки для будущего. По ее словам, в организации будет развернута масштабная работа в этом направлении.

Представитель ВОЗ высоко оценила меры по борьбе с коронавирусом в России. "Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс", - сказала Вуйнович. "Россия практически опередила инфекции своей подготовленностью", - добавила она.

Вуйнович обратила внимание на беспрецедентный характер мер, которые принимаются в российских аэропортах. "Это беспрецедентно хорошая мера, потому что все в аэропортах хорошо делается, есть тестирование для прилетающих, самоизоляция или изоляция на 14 дней. Меры усиливаются не только в аэропортах, но и в других "точках пересечения", сказала Вуйнович.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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