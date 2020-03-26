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Предложения по изменениям в конституции

Новый день голосования по конституции объявят выходным

22 апреля будет рабочим днем

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. День общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ, который президент определит позднее своим указом, будет объявлена выходным. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, отметив, что 22 апреля будет рабочим днем.

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"Ранее озвученная дата проведения общероссийского голосования - 22 апреля - в связи с решением президента о его переносе будет рабочим днем. Новая же дата, которая будет определена позднее указом главы государства, будет объявлена выходным днем", - сказал Клишас.

Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправкам к конституции должна быть перенесена из-за распространения коронавируса. По его словам, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация и, опираясь на рекомендации врачей и специалистов, принимать решение о новом дне голосования.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в конституции
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