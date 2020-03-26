Джек Ма подарил Минобороны РФ более 1 млн медицинских масок

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Самолет ВКС России доставил из Китая более 1 млн масок и 200 тыс. тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, переданных в дар Минобороны РФ основателем корпорации Alibaba Джеком Ма. Об этом сообщили в четверг журналистам в ведомстве.

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"Самолетом ВКС России из Китая доставлено более 1 млн масок и 200 тыс. тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, переданных в дар Минобороны России известным китайским предпринимателем, почетным членом Русского географического общества Джеком Ма", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве подчеркнули, что в телефоном разговоре министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил Джека Ма за переданный груз.