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Распространение коронавируса нового типа

ВОЗ не дает прогноз окончания пандемии коронавируса

Чем быстрее люди будут соблюдать все правила, тем быстрее вирус уйдет, отметила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может предсказать сроки окончания распространения коронавируса в мире. Об этом в четверг заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

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"Этого никто не знает. Но я надеюсь, чем быстрее мы будем соблюдать все правила, вирус быстрее уйдет от людей", - сказала Вуйнович.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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