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РПЦ не планирует менять порядок богослужений в Москве из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов
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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве в связи с рекомендацией мэра столицы Сергея Собянина на время воздержаться от посещения храмов. Комментарий рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси опубликовал в четверг член группы, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

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"С пониманием относимся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам "воздержаться от посещения религиозных объектов", а также к мотивам, по которым эта рекомендация была дана. Вместе с тем пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе", - говорится в комментарии, который привел Легойда в своем канале в Telegram.

Для верующих, решивших из-за коронавируса не посещать храмы, будет организована трансляция богослужения на телеканалах "Союз" и "Спас", а также в социальных сетях, уточняется в комментарии.

26 марта мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своем блоге обращение в связи с введенной президентом России Владимиром Путиным из-за пандемии нерабочей неделей. В нем он призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов, отметив, что понимает религиозные чувства москвичей.

Ранее Священный синод РПЦ утвердил инструкцию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла настоятелям приходов и монастырей РПЦ, в которой предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств - крещения, причастия и соборования. В понедельник была создана рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в период пандемии, в задачи которой вошло, в частности, взаимодействие с властями.

Теги
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