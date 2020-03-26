В Калуге и Тамбове первые два пациента выздоровели после COVID-19

ТАМБОВ, 26 марта. /ТАСС/. Два пациента в Калужской и Тамбовской областях, у которых был подтвержден COVID-19, вылечились и будут выписаны сегодня. Состояние всех остальных граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Центральном федеральном округе (ЦФО) врачи оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службах областных правительств и департаментах здравоохранения.

"Из инфекционной больницы сегодня выписывают пять человек, ранее госпитализированных с подозрением на заражение коронавирусом, в том числе первую в регионе пациентку, у которой инфекция подтвердилась лабораторно. Заболевание у нее протекало в легкой форме, повторные тесты из лаборатории подтвердили выздоровление", - сообщили в пресс-службе региона.

По данным тамбовского управления здравоохранения, сейчас на госпитализации остаются 15 человек с подозрением на заражение коронавирусом, все они в удовлеворительном состоянии. На дому под медицинским наблюдением находятся 343 человека, сняты с наблюдения - 63.

В четверг также будет выписан 56-летний мужчина, госпитализированный в середине марта в Калужской области. "Повторный тест на вирус у него отрицательный, его выпишут сегодня", - сказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

К выписке в ближайшие дни также готовят двух пациентов в Рязанской области и еще двух - в Тульской. Медики сообщают о положительной динамике их самочувствия.

Семейная пара из Орловской области, чьи тесты 24 марта показали положительный результат, так же в удовлетворительном состоянии. Как сообщили ТАСС в пресс-служб правительства региона, заболевание протекает без ярко выраженной симптоматики. Хорошо чувствуют себя пациенты с подтвержденным COVID-19 в Липецкой, Брянской и Ярославской областях.

Состояние шести пациентов Воронежской области, у которых был подтвержден коронавирус, не вызывает опасений у инфекционистов. В больницах региона в настоящий момент изолировано 32 человека с подозрением на COVID-19. Под наблюдением на дому находятся 1097 человек. По данным властей, в областном центре организован подомовой обход воронежцев, вернувшихся из-за рубежа и выбравших режим самоизоляции.

В Курской области не выявлено ни одного заболевшего, однако под наблюдением медиков находятся 273 человека, прибывшие из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу. Медицинское наблюдение снято со 105 человек.

"В областной инфекционной больнице на обсервации находятся три человека с подозрением на контакт с заразившимся инфекцией, а также 24 человека с ОРВИ, которые приехали из-за границы. Всем проведено обследование на коронавирусную инфекцию - результаты отрицательные", - сказали в пресс-службе.

В ЦФО на данный момент зафиксировано 30 случаев заражения новым коронавирусом. Шесть случаев - в Воронежской области, семь - в Тульской, по три - в Тверской, Тамбовской, по два - в Липецкой, Калужской, Орловской, Рязанской, по одному - в Брянской, Ивановской и Ярославской областях. Ранее были выписаны из больницы три человека в Липецкой области, выздоровела также жительница Белгорода, проходившая лечение в Москве.

Новые случаи

В Ивановской области за сутки к четырем имеющимся гражданам с положительными экспресс-тестами на коронавирус добавились еще три. Причем один из них, как сообщил глава областного департамента Артур Фокин, не соблюдал режим самоизоляции, вел активный образ жизни, круг его контактов в настоящий момент уточняется.

Таким образом, всего в регионе на 26 марта выявлено семь человек, имеющих положительные результаты теста и один больной с уже подтвержденным диагнозом. "Все они госпитализированы, чувствуют себя хорошо, аппараты искусственной вентиляции легких никому из них не требуются", - сказал Фокин.