Минприроды одобрило идею о федеральном проекте по созданию приютов для животных

МОСКВА, 26 марта, /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ поддержало предложение главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова о создании федерального проекта по организации приютов для бездомных животных. Об этом говорится в официальном ответе министерства на запрос Бурматова, о чем сам депутат в четверг сообщил ТАСС.

В частности, министерство проанализировало ситуацию с приютами для бездомных животных в стране и отмечает, что в 20 регионах они вовсе отсутствуют, а еще 10 регионов не смогли предоставить информацию об этом. В общей сложности на территории страны функционируют 327 приютов, которые могут содержать порядка 60 тыс. животных. "Недостаточное обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе деятельности приютов для животных, связано с отсутствием необходимого финансирования данной деятельности", - отмечается в документе, который есть в распоряжении ТАСС.

В связи с этим Минприроды "считает целесообразным подготовку предложения по отдельному федеральному проекту, не входящему в состав национального проекта "Экология".

Ранее Бурматов обратился к министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину с просьбой создать федеральный проект по организации деятельности по обращению с животными без владельцев. Так, 1 января 2020 года вступил в силу закон, который в том числе регулирует порядок обращения с бездомным животными. В частности, закон не допускает жестокого обращения с ними, в связи с чем серьезная роль в надлежащем обращении с такими животными ложится именно на приюты, отметил он. "Но дело в том, что создать приют стоит в среднем 30-40 млн рублей, далеко не каждый регион может выделить такие средства из своего бюджета", - пояснил Бурматов ТАСС.