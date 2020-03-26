Муниципальным учреждениям и школам Сочи выделят 20 млн рублей на организацию удаленки

СОЧИ, 26 марта. /ТАСС/. Выплаты в размере 20 млн рублей будут выделены школам и муниципальным бюджетным учреждениям города Сочи, которые перешли на дистанционный режим работы с целью профилактики распространения коронавируса. Такое решение было принято в ходе сессии Городского Собрания Сочи.

"[Поддержали решение о] выделении средств образовательным учреждениям на приобретение оборудования, расходных материалов по предупреждению распространения коронавируса. [Поддержали решение о] выделении средств, для того, чтобы организовать работу тех людей, которые будут в этот промежуток времени работать в сети интернет, в телефонном режиме, работать с гражданами. <...>. Касательно этих двух мероприятий - поддержали решение Алексея Сергеевича [Копайгородского, мэра Сочи] о выделении около 20 млн рублей", - сообщил журналистам председатель Городского Собрания Виктор Филонов.

По его словам, средства были выделены в связи с тем, что повсеместно были отменены личные приемы граждан и увеличилось количество обращений в муниципальные бюджетные учреждения через интернет или в телефонном режиме.

В Сочи пять официально выявленных пациентов с COVID-19.Однако на лечении на курорте находятся четверо, одна пациентка под наблюдением врачей в Москве. Всего в Краснодарском крае выявлено девять случаев заражения коронавирусом.