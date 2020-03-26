Суд оставил экс-полицейских по делу Голунова в СИЗО до 7 июня

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок ареста до 7 июня четырем бывшим полицейским по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении Ляховца, Феофанова, Уметбаева и Сергалиева на два месяца и 9 суток, то есть до 7 июня", - сказали в суде.

19 марта Басманный суд продлил срок домашнего ареста еще одному фигуранту дела - бывшему полицейскому Денису Коновалову, который признал вину и дал показания на других фигурантов дела. В ходе заседания он согласился с ходатайством СК о продлении ему срока домашнего ареста.