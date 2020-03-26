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Дело Ивана Голунова

Суд оставил экс-полицейских по делу Голунова в СИЗО до 7 июня

Суд удовлетворил ходатайство следствия
Игорь Ляховец Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Игорь Ляховец
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок ареста до 7 июня четырем бывшим полицейским по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении Ляховца, Феофанова, Уметбаева и Сергалиева на два месяца и 9 суток, то есть до 7 июня", - сказали в суде.

19 марта Басманный суд продлил срок домашнего ареста еще одному фигуранту дела - бывшему полицейскому Денису Коновалову, который признал вину и дал показания на других фигурантов дела. В ходе заседания он согласился с ходатайством СК о продлении ему срока домашнего ареста.

Теги
Дело Ивана ГолуноваГолунов, Иван Валентинович
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