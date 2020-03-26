ОАЭ дали разрешение на пять рейсов для вывоза россиян

"[Объединенные Арабские] Эмираты дали разрешение на пять рейсов. Спасибо, Абу-Даби", - написала она на своей странице в Facebook.

Аэропорты Абу-Даби и Дубая с 24 марта приостановили прием и отправку всех рейсов для борьбы с распространением коронавируса. 25 марта стало известно, что авиавласти ОАЭ запретили самолету "Победы", который выполнял заранее согласованный рейс Москва - Дубай и уже находился в воздухе, совершить посадку в аэропорту Дубая. В итоге самолету пришлось вынужденно сесть в Махачкале. ОАЭ не давали разрешения на вывоз граждан РФ и другим российским авиакомпаниям.