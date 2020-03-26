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Распространение коронавируса нового типа

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом превысило 10 тыс.

Количество умерших увеличилось в стране до 161 человека
Площадь Наций в Женеве Константин Прибытков/ТАСС
Описание
Площадь Наций в Женеве
© Константин Прибытков/ТАСС

ЖЕНЕВА, 26 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии выросло за последние сутки на 949 - до 10714 человек, количество умерших увеличилось на 58 - до 161 человека. Об этом сообщило в четверг Федеральное управление здравоохранения Швейцарии.

"Положительные тесты получены на настоящий момент у 10714 человек, умер 161 человек", - указывает ведомство. По данным 25 марта, в стране было 9765 заразившихся коронавирусом и 103 случая с летальным исходом. Первый инфицированный был зафиксирован в Швейцарии 25 февраля.

Теги
ШвейцарияРаспространение коронавируса нового типа
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