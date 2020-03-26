Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейки о введении в Москве комендантского часа

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор направил требование администрации американской сети микроблогов Twitter об удалении ложной информации о введении в Москве комендантского часа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры об удалении ложной информации о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации "О введении в городе Москве комендантского часа", размещенной в Twitter, - сказано в сообщении. - Администраторам сети Роскомнадзором направлено уведомление об удалении противоправной информации".

В пресс-службе напомнили, что после получения в среду, 25 марта, уведомления Роскомнадзора социальная сеть Facebook удалила недостоверную общественно значимую информацию, касающуюся количества заболевших коронавирусом.

Ранее фейковую информацию также удалили российские СМИ, соцсети "ВКонтакте", Instagram.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора, сервис YouTube до сих пор не выполнил требование Генпрокуратуры и не удалил фейки о распространении коронавируса в России.

Ведомство заявляло о готовности введения жестких мер, вплоть до блокировки и отзыва лицензии СМИ, за фейки о распространении коронавируса в России. Следственный комитет информировал о возможном наказании в виде штрафа до 3 млн рублей за распространение фейковой информации о масштабах зараженности коронавирусом в России.