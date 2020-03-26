{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Португалии превысило 3,5 тыс.

В стране умерли 60 человек

ТАСС, 26 марта. Число инфицированных новым коронавирусом увечилось в Португалии за сутки на 549 человек до 3544. Об этом в четверг сообщил телеканал CIK со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По последним данным, число смертей в стране за сутки возросло с 43 до 60. Госпитализирован 191 человек, более 60 находятся в отделениях интенсивной терапии. Выздоровели 43 человека.

Наибольшее число заболевших - на севере страны. 18 марта власти Португалии объявили о введении в стране чрезвычайного положения на 15 дней, по истечении этого срока оно может быть продлено. Во вторник португальское правительство продлило до 7 апреля приостановку авиасообщения с Италией из-за распространения коронавируса.

Теги
ПортугалияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Посольство РФ в Таиланде получило более 15 тыс. обращений от желающих вернуться на родину
Заявки продолжают поступать
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС