Число заразившихся коронавирусом в Португалии превысило 3,5 тыс.

ТАСС, 26 марта. Число инфицированных новым коронавирусом увечилось в Португалии за сутки на 549 человек до 3544. Об этом в четверг сообщил телеканал CIK со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны.

По последним данным, число смертей в стране за сутки возросло с 43 до 60. Госпитализирован 191 человек, более 60 находятся в отделениях интенсивной терапии. Выздоровели 43 человека.

Наибольшее число заболевших - на севере страны. 18 марта власти Португалии объявили о введении в стране чрезвычайного положения на 15 дней, по истечении этого срока оно может быть продлено. Во вторник португальское правительство продлило до 7 апреля приостановку авиасообщения с Италией из-за распространения коронавируса.