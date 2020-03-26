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Винокур сообщил, что результатов анализов Лещенко на коронавирус пока нет

По его словам, певец "проходит лечение по поводу двустороннего воспаления легких"
Владимир Винокур Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Владимир Винокур
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Друзья народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого было диагностировано воспаление легких, не располагают данными о результатах тестирования певца на коронавирус. Об этом сообщил ТАСС в четверг народный артист РСФСР, продюсер Владимир Винокур.

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Ранее Telegram-каналы сообщили о положительном результате теста у певца.

"Он проходит лечение по поводу двустороннего воспаления легких. Пока у меня нет таких сведений [о тестировании]", - сказал Винокур.

По его словам, о результатах теста не сообщили также концертному директору певца Олегу Дмитриеву.

78-летний Лещенко и его супруга Ирина 23 марта в связи с плохим самочувствием добровольно легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. 25 марта певец был помещен в реанимацию для кислородной процедуры. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.

Теги
РоссияЛещенко, Лев ВалерьяновичВинокур, Владимир Натанович
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