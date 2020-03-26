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Распространение коронавируса нового типа

Bosch разработал тест на коронавирус, который показывает результат через 2,5 часа

Новая разработка будет доступна в Германии с апреля

БЕРЛИН, 26 марта. /ТАСС/. Немецкий концерн Bosch разработал автоматизированную тест-систему по выявлению коронавируса, которая показывает результат в течение двух с половиной часов. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовала компания в четверг.

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"При помощи этого теста, разработанного за шесть недель, пациенты могут проверить у себя наличие инфекции коронавируса SARS-CoV-2 быстрее чем за 2,5 часа с момента взятия пробы", - говорится в пресс-релизе. "Новая разработка будет доступна в Германии с апреля, затем последуют другие рынки в Европе и за ее пределами", - отметили в компании.

Предполагается, что тесты будут использоваться в медицинских учреждениях, а не в бытовых условиях. При помощи каждого прибора можно брать 10 проб в сутки. Точность диагноза - 95%, сообщили в Bosch.

Как рассказал вирусолог Кристиан Дростен, около 500 тыс. тестов на коронавирус нового типа сдается в Германии еженедельно. "Журналисты со всего мира спрашивают меня, почему у нас так мало случаев смерти по отношению к числу зараженных. В достаточной степени объяснить это можно тем, что у нас делается очень много лабораторной диагностики. Оценки последних дней позволяют предположить, что мы делаем в районе полумиллиона тестов в неделю", - заявил он. Дростен при этом не уточнил, о каком временном отрезке идет речь.

По официальным данным, в ФРГ 35,5 тыс. инфицированных, 198 человек умерли от последствий заболевания.

Какие меры приняты в Германии

В Германии сейчас сведена к нулю почти вся общественная жизнь. По всей стране закрыты музеи, театры, концертные и выставочные залы, рестораны, бары, парикмахерские, косметические салоны, бассейны и спортивные залы. В очередной раз меры были ужесточены с понедельника. Людям запретили собираться более чем по двое, исключения сделаны для семей и людей, живущих под одной крышей. Также следует, находясь на улице или в магазинах, соблюдать дистанцию в 1,5 м от ближайшего человека. Нарушения ограничений контролирует полиция и административные органы.

Общефедеральный карантин было решено не вводить. Люди могут выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах. При этом никто не запрещает каждой отдельной федеральной земле действовать жестче. К примеру, в Гессене ходить по улицам можно не по двое, а только в одиночку. В Саксонии решили с понедельника ввести повсеместный карантин. Бавария ввела карантин уже в середине прошлой недели.

По данным института YouGov, большинство немцев - 88% - поддерживают введенные правила. Каждый третий - 32% - полагает, что меры по ограничению общественной жизни следует ужесточить. Лишь 8% высказались против. 83% заявили, что соблюдают текущие предписания правительства. 12% респондентов признались, что время от времени их нарушают. 2% не считают нужным выполнять требования.

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ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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