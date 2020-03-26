Мединский сообщил, что строительство Ржевского мемориала идет с опережением графика

РЖЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Строительство Ржевского мемориала Советскому солдату идет с опережением графика, сказал журналистам председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе посещения стройплощадки.

"На данный момент работы на мемориале идут с опережением графика, у нас нет никаких сомнений, что до праздников они будут завершены: на самом мемориале, озеленение, дорожные работы, обустройство парковочных мест для туристов. Здесь также будет филиал нашего Музея Победы на Поклонной горе. На данный момент мы довольны тем, как идут работы", - сказал он.

Мединский подчеркнул, что новый мемориал даст новые рабочие места жителям Ржева. "Тут создаются новые рабочие места, и я специально попросил руководство Музея Победы, чтобы сюда брали на работу именно людей из Ржева. Я уверен, что здесь найдутся люди, которые лучше, чем кто бы то ни было, расскажут приезжающим о Ржевской битве", - сказал Мединский.

По его словам, ситуация с распространением нового коронавируса вынудила отменить планируемый субботник, а также изменить сроки проведения ежегодной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт". "Думаю, проведение субботника сейчас было бы неуместным, потому что это большое количество людей, вообще проводить субботник на активно работающей стройплощадке тоже не очень правильно. Более того, мы приняли решение перенести [сроки] открытия поискового лагеря. <...> Это крупнейший в стране лагерь, здесь происходит взаимное обучение, отработка новых технологий, идентификация останков, но мы приняли решение сроки открытия этого лагеря сдвинуть до решения всех вопросов, связанных с эпидемиологической обстановкой", - добавил председатель РВИО.

Память о героях

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений, основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч человек со стороны Красной армии были убиты, пропали без вести и взяты в плен. Общие потери, включая раненых, составили около миллиона человек.

Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной армии возводят по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов. 25-метровая фигура воина будет стоять около трассы М-9.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области. Мемориал возводится без привлечения федеральных средств, на народные пожертвования. Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, открытие запланировано на 9 мая 2020 года.