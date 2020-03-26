В Ивановской области выделят более 105 млн рублей на ремонт 36 школьных спортзалов

ИВАНОВО, 26 марта. /ТАСС/. Более 35 спортивных залов в Ивановской области отремонтируют за счет областного бюджета в рамках регионального проекта "Спорт, школа, город". Средства выделят после внесения изменений в региональный бюджет, сообщает в четверг пресс-служба Ивановской областной думы.

"В соответствии с внесенными в региональную казну изменениями выделены средства в размере 108 млн рублей на ремонт 36 спортивных залов в городских школах региона", - пояснили в пресс-службе.

В ближайшее время совместно с педагогическим и родительским сообществами будут выбраны конкретные школы в шести городах Ивановской области для включения их в проект. Отремонтированные спортзалы оборудуют износостойким, антибактериальным трехслойным напольным покрытием, стеновыми протекторами, защитными сетками для окон, светодиодным освещением. Также предусматривается ремонт раздевалок, санитарных узлов, оснащение залов современным спортивным оборудованием.

"Важно максимально быстро подготовить необходимую документацию, заключить контракты и приступить к ремонтным работам, чтобы уже 1 сентября школьники пришли в отремонтированные спортзалы", - цитирует пресс-служба спикера облдумы Марины Дмитриевой.