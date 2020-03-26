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Все студенты-целевики Ненецкого АО будут получать меры поддержки из бюджета округа

Студенты будут получать ежемесячную выплату: отличникам - 5 тыс. рублей, хорошистам - 3 тыс. рублей

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Ненецкого автономного округа (НАО) в четверг приняли закон об оказании студентам, которые учатся в округе по целевому договору, поддержки из окружного бюджета, сообщил ТАСС председатель заксобрания Александр Лутовинов.

"Сегодня на сессии депутаты окружного Собрания в двух чтениях проголосовали за проект закона, предусматривающий дополнительные меры социальной поддержки для всех студентов из НАО, обучающихся по целевому договору. Закон предусматривает предоставление мер социальной поддержки всем студентам, заключившим договор о целевом обучении с государственными организациями округа, независимо от отрасли", - сказал Лутовинов.

В настоящее время меры соцподдержки оказываются студентам-целевикам в сфере образования, культуры, спорта и туризма, есть меры поддержки для студентов-медиков.

Сейчас все студенты будут получать ежемесячную компенсационную денежную выплату: отличникам - 5 тыс. рублей, хорошистам - 3 тыс. рублей. Целевикам один раз в два года будет положена компенсация стоимости проезда от места жительства, расположенного на территории округа, к месту учебы, расположенному в РФ за пределами округа, и обратно. Кроме того, студентам-целевикам один раз в год компенсируется стоимость проезда от места учебы, расположенного за пределами округа, к месту прохождения практики в государственных учреждениях округа соответствующего профиля.

"Это даст возможность молодежи вернуться в округ, чтобы развивать те отрасли экономики, которые остро нуждаются в высококвалифицированных кадрах, например, такие как нефтяная, дорожная, строительная и авиационная сферы", - сказала журналистам депутат Анна Булатова.

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