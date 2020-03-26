Опрос: половина россиян не верит надписям "эко" и "био" на упаковках

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Каждый второй россиянин считает, что продукты с маркировкой "био", "эко" и "органик" ничем не лучше товаров без подобных этикеток. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ совместно с Роскачеством, представленные в четверг.

"Россияне разделились в оценках продукции с маркировками "био", "эко", "органик". Каждый второй (50%) считает, что эти продукты ничем не отличаются от товаров без подобной этикетки. Каждый пятый (20%) уверен, что такая продукция в целом лучше обычной", - говорится в результатах опроса.

Там также отмечается, что 14% россиян стараются покупать только товары, имеющие маркировку "био", "эко" и "органик".

В случае, если на товар будет нанесена государственная маркировка органического продукта, а сам продукт будет произведен без использования пестицидов и стимуляторов роста растений, каждый третий россиянин (34%) будет готов за него переплачивать.

Эксперты в ходе исследования также поинтересовались у россиян их мнением о качестве продуктов, употребляемых в пищу. Чаще всего россияне оказались довольны качеством фруктов (70%), овощей (64%) и молочной продукции (64%).

Инициативный всероссийский опрос НАФИ проведен в январе 2020 года. Опрошено 1600 человек в 150 населенных пунктах в 50 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.