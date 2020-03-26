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В Нур-Султане и Алма-Ате с 28 марта ограничат выход граждан из домов

В этих городах также закрываются места массового скопления населения

НУР-СУЛТАН, 26 марта. /ТАСС/. Власти Казахстана приняли решение ограничить выход граждан из домов в Нур-Султане и Алма-Ате в связи с усилением карантина по коронавирусу. Об этом сообщила в четверг пресс-служба премьер-министра республики по итогам заседания государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте.

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"Госкомиссия утвердила решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алматы путем принятия с 00:00 часов 28 марта (21:00 мск 27 марта - прим. ТАСС) следующих мер: ограничение выхода граждан из домов, за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу; закрытие мест массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и другие)", - говорится в сообщении.

Власти Казахстана с 28 марта также вводят запрет на собрания более трех человек на улице и в общественных местах из-за распространения коронавируса в Нур-Султане и Алма-Ате. 

"Установление запрета на собрания на улицах и в иных общественных местах группами более трех человек (за исключением членов семьи). Установление запрета на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении о решении госкомиссии об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата.

Кроме того, вводится поэтапное ограничение работы общественного транспорта.

Глава правительства Казахстана Аскар Мамин поручил Министерству здравоохранения совместно с Министерством юстиции принять соответствующий акт по введению ограничительных мер. "Участники заседания также рассмотрели вопросы обеспечения населения социально-значимыми продуктами питания и стабильности цен на них, организации дистанционного обучения школьников после весенних каникул (с 6 апреля), а также оказания содействия гражданам Казахстана, находящимся за рубежом и изъявившим желание вернуться на родину", - пояснили в пресс-службе.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. На данный момент в стране подтверждены 109 случаев заражения коронавирусом

Теги
КазахстанМамин, Аскар УзакпаевичТокаев, Касым-Жомарт КемелулыРаспространение коронавируса нового типа
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