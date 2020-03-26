Генпрокуратура выявила новые фейки в соцсетях о коронавирусе

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура России выявила в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Twitter четыре фейковые новости о коронавирусе - от комендантского часа в Москве до вымирания человечества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"На основании требований федерального закона <...> Генеральная прокуратура направила в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций требования о принятии мер по ограничению доступа к указанной информации в сети Интернет, в том числе в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы", - сказали в ведомстве.

В Twitter на странице одного из пользователей было размещено сообщение с изображением якобы приказа министра обороны РФ о введении в Москве комендантского часа. До этого Министерство обороны эту информацию уже опровергало. Более того никаких решений органов государственной власти относительно введения комендантского часа не принималось. "Таким образом, на интернет-ресурсе размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация", - пояснили в Генпрокуратуре. Роскомнадзор требует от Twitter удалить фейки о введении в столице комендантского часа.

В соцсети "ВКонтакте" на странице сообщества "Лентач" один из пользователей утверждал об "уничтожении человечества вирусом COVID-19", что "создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности".

Аналогичное сообщение о "многочисленных жертвах коронавируса в России" с комментариями якобы экспертов, подтверждающих этот факт, было выявлено в Twitter. Но данная информация не соответствует официальным данным Роспотребнадзора. В Facebook один из пользователей распространял сведения о "многочисленных фактах заражения коронавирусной инфекцией в Крыму", что также не соответствует действительности.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что размещение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.