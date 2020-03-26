{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Китай готов сотрудничать с другими странами в разработке вакцины от коронавируса

КНР создал открытую интернет-платформу с информацией о вирусе и борьбе с ним, отметил председатель страны Си Цзиньпин
Описание
© EPA-EFE/DAVID CROSLING

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Китай готов развивать сотрудничество с другими странами в разработке вакцины от коронавируса и производстве лекарственных препаратов. Об этом в четверг на экстренном саммите лидеров Группы двадцати в формате видеоконференции заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Международное сообщество должно активизировать свои действия и решительно бороться с глобальной вспышкой коронавируса, подавлять распространение эпидемии. Китайская сторона готова делиться с заинтересованными странами практикой в сфере профилактики и контроля [заболевания], развивать исследования и разработки в области создания вакцин и производства лекарственных препаратов, оказывать помощь странам, где произошла вспышка заболевания", - сказал он. 

Си Цзиньпин отметил, что Китай создал открытую для всего мира интернет-платформу с информацией о коронавирусе и борьбе с ним.

Меры для стабилизации мировой экономики

Китай призывает страны G20 принять меры для сохранения глобальных производственных цепочек и готов внести свой вклад в работу по стабилизации мировой экономики, заявил Си Цзиньпин. "Китай внесет свой вклад для стабилизации глобальной экономики", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

"Эпидемия нанесла серьезный удар по глобальному производству и спросу. Все страны должны вместе проводить макрополитику для того, чтобы создать импульс и прекратить замедление мировой экономики", - подчеркнул глава КНР.

"Необходимо вести эффективную фискальную и монетарную политику, усилить контроль и согласованность в финансовой сфере и совместно защитить стабильность глобальных производственных цепочек", - резюмировал Си Цзиньпин. 

Он призвал G20 отменить налоговые и торговые пошлины и обеспечить свободное обращение товаров для содействия глобальной экономике. 

Теги
КитайСи ЦзиньпинРаспространение коронавируса нового типаЭкстренный саммит G20 по коронавирусу
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Более 500 нарушителей режима самоизоляции привлекли к ответственности в России
МВД также проводит сбор информации о людях, пересекающих государственную границу РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС