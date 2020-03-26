Китай готов сотрудничать с другими странами в разработке вакцины от коронавируса

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Китай готов развивать сотрудничество с другими странами в разработке вакцины от коронавируса и производстве лекарственных препаратов. Об этом в четверг на экстренном саммите лидеров Группы двадцати в формате видеоконференции заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Международное сообщество должно активизировать свои действия и решительно бороться с глобальной вспышкой коронавируса, подавлять распространение эпидемии. Китайская сторона готова делиться с заинтересованными странами практикой в сфере профилактики и контроля [заболевания], развивать исследования и разработки в области создания вакцин и производства лекарственных препаратов, оказывать помощь странам, где произошла вспышка заболевания", - сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что Китай создал открытую для всего мира интернет-платформу с информацией о коронавирусе и борьбе с ним.

Меры для стабилизации мировой экономики

Китай призывает страны G20 принять меры для сохранения глобальных производственных цепочек и готов внести свой вклад в работу по стабилизации мировой экономики, заявил Си Цзиньпин. "Китай внесет свой вклад для стабилизации глобальной экономики", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

"Эпидемия нанесла серьезный удар по глобальному производству и спросу. Все страны должны вместе проводить макрополитику для того, чтобы создать импульс и прекратить замедление мировой экономики", - подчеркнул глава КНР.

"Необходимо вести эффективную фискальную и монетарную политику, усилить контроль и согласованность в финансовой сфере и совместно защитить стабильность глобальных производственных цепочек", - резюмировал Си Цзиньпин.

Он призвал G20 отменить налоговые и торговые пошлины и обеспечить свободное обращение товаров для содействия глобальной экономике.