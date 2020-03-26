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Более 500 нарушителей режима самоизоляции привлекли к ответственности в России

МВД также проводит сбор информации о людях, пересекающих государственную границу РФ

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Более 500 человек привлечены в России к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В частности, сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляются проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь, прибывшими из-за рубежа. Ежедневно в них задействованы порядка 10 тыс. сотрудников полиции. За нарушение административного законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, привлечены к ответственности более 500 лиц", - сказала она.

Волк также отметила, что ведомством в круглосуточном режиме проводится сбор информации о людях, пересекающих государственную границу РФ и прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

"Кроме того, МВД России осуществляется мониторинг ситуации, складывающейся на транспортных магистралях, и в первую очередь в аэропортах. При необходимости ведомство оказывает содействие консульским учреждениям в перевозке групп иностранных пассажиров, следующих транзитом через Московский авиаузел. Только за минувшие сутки было сопровождено пять групп граждан Казахстана, Таджикистана и Белоруссии", - заключила Волк.

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