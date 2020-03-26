В Швеции количество случаев заражения коронавирусом превысило 2,8 тыс.

СТОКГОЛЬМ, 26 марта. /ТАСС/. Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Швеции возросло за сутки на 291, с 2510 до 2806 (28 заразившихся на 100 тыс. человек населения). Об этом сообщило в четверг управление здравоохранения страны.

В королевстве умерли 66 заразившихся (58% - мужчины, средний возраст - 83 года), 178 человек находятся в отделениях интенсивной терапии, их средний возраст - 62 года. Общее число инфицированных в стране в действительности может быть больше, так как власти берут анализы лишь у тех, кто попал в больницу.

Правительство Швеции после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 500 человек. Власти также рекомендовали перевести школы старших классов, курсы для взрослых и вузы на дистанционное обучение. Детсады, школы начальных и средних классов по-прежнему работают.