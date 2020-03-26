Посольство РФ в Таиланде получило более 15 тыс. обращений от желающих вернуться на родину

БАНГКОК, 26 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Таиланде получило более 15 тыс. заявок от российских граждан, в том числе тех, кто не имеет возможности вернуться на родину. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении диппредставительства.

"По состоянию на 14:00 [по местному времени] 26 марта 2020 года в посольство поступило более 15 тыс. заявок с данными о российских гражданах в Таиланде, в том числе от тех, кто не имеет возможности вернуться в Россию. Список передан в оперативный штаб МИД России для дальнейшей проработки и организации мероприятий по вывозу российских граждан из Таиланда. Ожидаем, что соответствующие решения будут приняты в ближайшее время, о чем посольство незамедлительно сообщит", - отметили в диппредставительстве.

Заявки продолжают поступать, они "обязательно будут учтены в дальнейшей работе".

На сегодняшний день общее число инфицированных в королевстве достигло 1045, вылечились 88 человек, четверо умерли. В Бангкоке и соседних провинциях до 12 апреля закрыты все торговые центры и рынки, кроме супермаркетов и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости. С 26 марта власти королевства ограничили въезд в страну иностранцам на время действия чрезвычайного положения, которое продлится до 30 апреля. Исключением являются доставка грузов, дипломатические миссии, иностранцы, имеющие разрешения на работу в Таиланде, граждане Таиланда с разрешениями из посольств и справками о состоянии здоровья, а также любые другие поездки, разрешенные премьер-министром.