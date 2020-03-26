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Путин и Макрон обсудили борьбу с пандемией и ее последствия для экономики

Президенты России и Франции готовы к координации в возвращении граждан двух стран на родину, а также обеспечения условий для транспортировки медицинских средств
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили в четверг в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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"Непосредственно перед экстренным саммитом "Группы двадцати" в формате видеоконференции проведен обмен мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса. Владимир Путин и Эмманюэль Макрон проинформировали друг друга о введенных в России и Франции мерах по противодействию распространению этой инфекции и минимизации негативных социально-экономических последствий. Подтвержден настрой на дальнейшую координацию в вопросах возвращения граждан двух стран на родину, а также обеспечения условий для транспортировки медицинских средств и оборудования", - отметили в Кремле.

Там добавили, что "в контексте совместной борьбы с вирусом обсуждено и возможное взаимодействие в рамках Совета Безопасности ООН". Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы урегулирования в Сирии и Ливии и условились продолжать контакты на различных уровнях.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльРаспространение коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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