Противопожарный режим установили в шести регионах ЦФО из-за ранней весны

ТАСС, 26 марта. Особый противопожарный режим ввели на три недели раньше обычного на территории Калужской, Тамбовской, Смоленской, Брянской, Курской и Липецкой областей в связи с теплой и бесснежной зимой, ранней весной и, как следствие, рано начавшихся палов травы. Об этом ТАСС сообщили в региональных управлениях МЧС.

"Зима и весна в регионе были бесснежные и теплые, поэтому возрастает риск появления пожаров. Поэтому раньше, чем в прошлые годы, на территории Калужской области введен особой противопожарный режим", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ведомства. В этом году калужские подразделения противопожарной службы региона выезжали на тушение травы уже более 140 раз. В Липецкой области пожароопасный сезон объявили с 27 марта на территории лесничеств.

Как сообщили ТАСС в МЧС по Тамбовской области, с начала года в регионе зафиксировано 168 палов травы, в прошлом году на этот период эта цифра была равна нулю. Поэтому в регионе с 20 марта установлен пожароопасный сезон. Лесоводы Тамбовской области проводят работы по противопожарному обустройству лесов - прокладывают и подновляют противопожарные минерализованные полосы, просеки, убирают сухостойные и буреломные деревья.

В Смоленской области приказом регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, пожароопасный сезона на землях лесного фонда ввели с 23 марта. По данным пресс-службы ведомства, первый пал травы зарегистрировали около месяца назад, а наибольший всплеск таких происшествий отметили 21-22 марта. "Только в воскресенье система ИСДМ-Рослесхоз зарегистрировала 143 термоточки, 77 из которых - в лесной зоне. За прошедшие сутки (25 марта) на территории региона было зарегистрировано 248 термоточек общей площадью более 15 тыс. га, из них в лесной зоне - 132 на площади 13,2 тыс. га", - отметили в пресс-службе департамента.

Аналогичное решение принято управлением лесами Брянской области. В лесах региона, по данным на 26 марта, зарегистрировано 67 термоточек. "На землях иных категорий - 56 термоточек, в лесном фонде и в непосредственной близости к лесному фонду - 11 термоточек", - сообщила пресс-служба управления. В связи с сухой погодой и уже начавшимся палом травы особый противопожарный режим введут на всей территории Курской области с 27 марта - почти на три месяца раньше в сравнении с 2019 годом. "Ситуация за прошедшую неделю обострилась, на сегодняшний день сложная ситуация в Курске и двух районах", - сообщил на оперативном заседании администрации региона председатель комитета безопасности Михаил Горбунов.

Режим не введен

В большинстве регионов ЦФО особый противопожарный режим не введен. Однако в областных ГУ МЧС отмечают рост числа природных пожаров. Так, в Ярославской области на пал травы с начала года выезжали 141 раз, в Орловской - 544 раза, Владимирской - 115. В Белгородской области впервые палы сухой растительности были зафиксированы 1 марта. В ГУ МЧС по Костромской области в разговоре с корр. ТАСС отметили, что из-за малоснежной зимы риск возникновения пожаров возрастает.

"Весна ранняя по сравнению с прошлым годом, сезон ландшафтных пожаров стартовал раньше на три недели", - сказал ТАСС руководитель пресс-службы управления МЧС по Воронежской области Сергей Хренов. По его данным, за прошедшие сутки пожарные выезжали на пожары по траве более 10 раз, самая большая площадь составляла около 900 кв. м. На территории Тверской области, по информации пресс-службы регионального управления МЧС, зафиксирован первый класс пожарной опасности, существенных возгораний не зафиксировано. "С целью недопущения пожаров, связанных с палом травы и возгоранием лесных массивов, на территории Тверской области усилена профилактическая работа с населением", - отметили в пресс-службе.

В Тульской области, по данным ГУ МЧС на 26 марта, лесоторфяные пожары не прогнозируются. "Действующих очагов природных пожаров на территории области не зарегистрировано", - говорится на сайте регионального управления ведомства. Спокойная ситуация и в Ивановской области.