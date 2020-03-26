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Распространение коронавируса нового типа

В Минпросвещения опровергли информацию о якобы досрочном завершении учебного года

Ранее ведомство в целях профилактики коронавируса рекомендовало временно переводить учеников на дистанционное обучение
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Минпросвещения РФ призывает не верить распространяемой в социальных сетях недостоверной информации о якобы досрочном завершении учебного года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства.

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"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года является ложной, подобных решений Министерством просвещения не принималось. Министерство просвещения рекомендует пользоваться официальными источниками информации. В вопросах образования, прежде всего, это официальный сайт министерства edu.gov.ru. На главной странице сайта функционирует регулярно обновляемый раздел рекомендаций по осуществлению образовательной деятельности в регионах в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на сайте министерства публикуется актуальная информация.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников. Родителям учеников начальных классов можно будет приводить детей в школу, если по каким-то причинам они не могут оставить их дома.

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