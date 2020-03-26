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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт: Россия и Китай поставляют гуманитарную помощь быстрее международных организаций

Ранее в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили в страну около 100 российских военных вирусологов

РИМ, 26 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Россия и Китай - единственные, кто в условиях пандемии коронавируса демонстрирует способность быстро развернуть деятельность по оказанию гуманитарной помощи. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС президент международного института глобального анализа Vision & Global Trends политолог Тиберио Грациани.

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"Только Россия и Китай демонстрируют, что у них есть большие возможности в оказании гуманитарной помощи и способность быстро ее организовать, тогда как организации, объединяющие разные государства, на такое реагирование не способны", - сказал эксперт. "НАТО в данный момент практически не существует, как и бездействует брюссельская бюрократия", - считает он.

В субботу во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность, что Россия окажет необходимую помощь итальянской стороне в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты прибыли в среду в город Бергамо, один из наиболее пострадавших от эпидемии, где будут оказывать помощь в борьбе с коронавирусом.

Теги
РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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