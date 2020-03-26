Эксперт: Россия и Китай поставляют гуманитарную помощь быстрее международных организаций

"Только Россия и Китай демонстрируют, что у них есть большие возможности в оказании гуманитарной помощи и способность быстро ее организовать, тогда как организации, объединяющие разные государства, на такое реагирование не способны", - сказал эксперт. "НАТО в данный момент практически не существует, как и бездействует брюссельская бюрократия", - считает он.

В субботу во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность, что Россия окажет необходимую помощь итальянской стороне в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты прибыли в среду в город Бергамо, один из наиболее пострадавших от эпидемии, где будут оказывать помощь в борьбе с коронавирусом.