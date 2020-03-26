{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Акунин, авиасообщение, штрафы за нарушение карантина. Главное о коронавирусе за 26 марта

© Станислав Красильников/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего случаев заражения — 840, из них новых — 182. На Кубе скончался российский гражданин.
  • С 27 марта будет прекращено регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение — вывоз россиян из стран с широким распространением вируса.
  • Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом.
  • Максимальный штраф за нарушение режима карантина может составить 300 тыс. рублей для граждан, 1 млн рублей для юридических лиц.
  • Президент России Владимир Путин предложил лидерам G20 ввести мораторий на различные ограничения в отношении стран, пострадавших от коронавируса.
  • Сбербанк предоставит кредитные каникулы до шести месяцев клиентам, которые заболели или попали на вынужденный карантин.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других регионов временно воздержаться от поездок в столицу.

Москва

  • Всего случаев заражения — 546, из них новых — 136.
  • Сервис BlaВlaСar с 29 марта приостановит работу. С 28 марта по 5 апреля закроются рестораны, кафе, бары (кроме обслуживания на вынос и доставки) и некоторые парки, рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов. Что еще будет закрыто — читайте здесь

Мир

  • Всего заразились — более 478 тыс., умерли — более 22 тыс. (4,6%).
  • Новые случаи зафиксированы в Сент-Китсе и Невисе. Полный список "зараженных" стран читайте здесь
  • Страны G20 договорились вложить $5 трлн в экономику для преодоления финансовых последствий пандемии. О главных итогах саммита читайте здесь

Подборку актуальных материалов по теме читайте здесь.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Джек Ма подарил Минобороны РФ более 1 млн медицинских масок
Министр обороны Сергей Шойгу поблагодарил основателя Alibaba за переданный груз
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС