Акунин, авиасообщение, штрафы за нарушение карантина. Главное о коронавирусе за 26 марта

Россия
- Всего случаев заражения — 840, из них новых — 182. На Кубе скончался российский гражданин.
- С 27 марта будет прекращено регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение — вывоз россиян из стран с широким распространением вируса.
- Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом.
- Максимальный штраф за нарушение режима карантина может составить 300 тыс. рублей для граждан, 1 млн рублей для юридических лиц.
- Президент России Владимир Путин предложил лидерам G20 ввести мораторий на различные ограничения в отношении стран, пострадавших от коронавируса.
- Сбербанк предоставит кредитные каникулы до шести месяцев клиентам, которые заболели или попали на вынужденный карантин.
- Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других регионов временно воздержаться от поездок в столицу.
Москва
- Всего случаев заражения — 546, из них новых — 136.
- Сервис BlaВlaСar с 29 марта приостановит работу. С 28 марта по 5 апреля закроются рестораны, кафе, бары (кроме обслуживания на вынос и доставки) и некоторые парки, рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов. Что еще будет закрыто — читайте здесь.
Мир
- Всего заразились — более 478 тыс., умерли — более 22 тыс. (4,6%).
- Новые случаи зафиксированы в Сент-Китсе и Невисе. Полный список "зараженных" стран читайте здесь.
- Страны G20 договорились вложить $5 трлн в экономику для преодоления финансовых последствий пандемии. О главных итогах саммита читайте здесь.
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