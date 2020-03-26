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Распространение коронавируса нового типа

Полиция Франции пригрозила прекратить проверки по карантину, если ее не обеспечат масками

По данным AFP, полицейские будут выполнять только срочные задания

ПАРИЖ, 26 марта. /ТАСС/. Французские полицейские угрожают прекратить проверку соблюдения в стране мер по самоизоляции, если их не обеспечат необходимыми средствами защиты. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse (АFP).

В частности, агентство приводит отрывок из совместного заявления полицейских профсоюзов, в котором говорится, что "полицейские будут выполнять только срочные задания и прекратят контроль за соблюдением населением предписанных мер по изоляции в том случае, если будут отсутствовать средства защиты".

По данным агентства, накануне ряд профсоюзов подверг критике решение МВД о передаче запаса своих масок повышенной прочности FFP2 медперсоналу без какой-либо компенсации за счет других средств защиты. При этом, указывает АFP, полицейские и жандармы имеют в своем распоряжении хирургические маски, однако считают, что их недостаточно.

С 17 марта в стране действуют ограничения на передвижение граждан. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения. За соблюдением введенных мер следят более 100 тыс. сотрудников полиции.

Во Франции, по данным на вечер среды, за сутки умерло более 230 пациентов с коронавирусом. Общее количество смертей на территории страны составило 1331. Число случаев заражения, согласно последним данным, составляет 25233.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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