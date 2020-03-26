Губернатор Ломбардии раскритиковал тех, кто ругает Россию за помощь

РИМ, 26 марта. /ТАСС/. Губернатор северной итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил РФ за помощь в борьбе с эпидемией коронавируса и обрушился с критикой на тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему. Об этом он заявил в ходе видеомоста с журналистами Ассоциации иностранной прессы.

"Нужно отказаться от политической полемики. Я говорю спасибо России за направленных врачей и другого персонала. Всегда есть кто-то, шакалы, которые спекулируют на эти темы", - сказал Фонтана.

После прибытия в Италию более 100 военных медиков-инфекционистов и оборудования для противодействию эпидемии коронавируса, которые были направлены в один из самых пострадавших районов на севере Италии - Бергамо - в местных СМИ появилось ряд критических публикаций, в которых, в частности, утверждалось, что присланная Россией помощь бесполезна. Между тем в социальных сетях итальянские пользователи выражают в основном признательность России за помощь.

В субботу во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность, что Россия окажет необходимую помощь итальянской стороне в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.