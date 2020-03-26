Российские школы и колледжи не будут работать на следующей неделе

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Школы и техникумы в России не будут работать до 5 апреля в целях профилактики коронавируса, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Президент России Владимир Путин в среду в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплаты.

"Мы на сегодняшний день исходим из того, как развивается ситуация. И так как объявлены для всех нерабочие дни, то образовательные организации также не будут, в соответствии с этим указом, работать", - заявил Глушко.

По его словам, сегодня 85% образовательных учреждений в стране на каникулах, порядка 10% - перешли на дистанционное обучение.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников. Родителям учеников начальных классов можно будет приводить детей в школу, если по каким-то причинам они не могут оставить их дома.