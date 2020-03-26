Из Молдавии 26 марта вернутся 180 россиян

КИШИНЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Cпецрейс молдавской авиакомпании FlyOne доставит в четверг из Кишинева в Москву 180 российских граждан. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Молдавии Анатолий Лошаков.

"По договоренности между руководством России и Молдавии продолжается работа по возвращению домой российских граждан, которые не сумели покинуть республику ввиду чрезвычайных мер, предпринятых из-за распространения коронавирусной инфекции. Сегодня чартерным рейсом авиакомпании FlyOne вернутся домой 180 российских граждан", - сказал он.

По словам Лошакова, 27 и 28 марта будут организованы еще три чартерных рейса по маршруту Кишинев - Москва.

В международном аэропорту Кишинева, который был закрыт из-за введенного в Молдавии чрезвычайного положения, предприняты меры безопасности, россиян пропускают на его территорию небольшими группами с соблюдением между ними необходимой дистанции в 1 м. На входе им измеряют температуру.

Ранее сообщалось, что более 1 тыс. российских граждан обратились в посольство РФ в Кишиневе за содействием в возвращении на родину. Уже 21 марта двумя самолетами "Аэрофлота" из Кишинева в Россию был вывезен 371 человек.

В связи с пандемией коронавируса в Молдавии было введено чрезвычайное положение, которое будет действовать до 15 мая. Республика закрыла наземную границу и приостановила авиасообщение со всеми странами. На сегодняшний день в стране подтверждено 125 случаев заражения, однако власти готовятся к сценарию, когда число больных может достичь 2 тыс.