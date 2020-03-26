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Распространение коронавируса нового типа

МВД временно останавливает личный прием россиян

Заявления рекомендуется направлять письменно через почту или в электронном формате

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. МВД РФ из-за распространения коронавируса в России временно приостанавливает личный прием граждан, заявления рекомендуется направлять письменно через почту или в электронном формате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

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"В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Министерство внутренних дел РФ и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный прием граждан", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве также отметили, что заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи или в электронной форме посредством сервиса "Прием обращений граждан и организаций" официального интернет-сайта МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД, либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел РФ при его наличии.

Ранее сообщалось, что подразделения Госавтоинспекции из-за ситуации с коронавирусом минимизируют общение с гражданами в ходе предоставления госуслуг, а также при рассмотрении административных дел.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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