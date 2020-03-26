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Итоги экстренного саммита G20 по коронавирусу. Главное

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время саммита G20 в формате видеоконференции
© South Korea Presidential Blue House/Yonhap via AP

Саммит лидеров стран Группы двадцати в формате видеоконференции состоялся 26 марта. Стороны обсудили координацию действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии.

По итогам саммита страны G20 договорились:

  • Выступать единым фронтом в борьбе с пандемией коронавируса. 
  • Вложить $5 трлн в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии.
  • Скоординировать действия по поддержке свободной, стабильной международной торговли. 
  • Принимать меры для борьбы с пандемией коронавируса совместно со Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Организацией объединенных наций (ООН), Международным валютным фондом (МВФ). 
  • Выделить ВОЗ средства для борьбы с распространением коронавируса. 
  • Расширить полномочия ВОЗ в условиях пандемии коронавируса

Кроме того, страны G20 просят МВФ и Всемирный банк на постоянной основе информировать их о последствиях пандемии, Международную организацию труда и Организацию экономического сотрудничества и развития следить за воздействием пандемии на занятость населения в мире. 

Страны G20 приветствуют меры, принятые центральными банками на фоне распространения коронавируса, а также ​приветствуют решение МОК о переносе Олимпийских игр в Токио. Кроме того, лидеры стран "Большой двадцатки" приветствуют шаги МВФ и Всемирного банка по оказанию помощи нуждающимся странам на фоне распространения коронавируса. 

Теги
Распространение коронавируса нового типаЭкстренный саммит G20 по коронавирусу
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