{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Борис Акунин заразился коронавирусом

Писатель призвал своих поклонников не паниковать, но при этом быть осторожными
Борис Акунин Николай Галкин/ТАСС
Описание
Борис Акунин
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Известный писатель Борис Акунин сообщил на своей странице в Facebook, что заразился коронавирусом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями. Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем", - говорится на его официальной странице.

Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Шалвович Чхартишвили) начал публиковать собственные художественные прозаические произведения в 1998 году. Наиболее известным литературным циклом Акунина является серия детективов "Приключения Эраста Фандорина". Ее главный герой - интеллектуал, расследующий в конце XIX - начале XX веков различные преступления, в том числе направленные против важных государственных деятелей.

Акунин является автором проекта "История Российского государства", включающего книги с документальным изложением событий прошлого и художественные произведения на историческую тематику. Сочинения Акунина переведены более чем на 30 иностранных языков. Некоторые книги писателя экранизированы: "Азазель" (2001, режиссер Александр Адабашьян), "Турецкий гамбит" (2004, Джаник Файзиев), "Статский советник" (2005, Филипп Янковский), "Пелагия и белый бульдог" (2009, Юрий Мороз), "Шпион" (по произведению "Шпионский роман"; 2012, Алексей Андрианов).

Теги
РоссияАкунин, БорисРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Джек Ма подарил Минобороны РФ более 1 млн медицинских масок
Министр обороны Сергей Шойгу поблагодарил основателя Alibaba за переданный груз
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС