Борис Акунин заразился коронавирусом

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Известный писатель Борис Акунин сообщил на своей странице в Facebook , что заразился коронавирусом.

"Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями. Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем", - говорится на его официальной странице.

Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Шалвович Чхартишвили) начал публиковать собственные художественные прозаические произведения в 1998 году. Наиболее известным литературным циклом Акунина является серия детективов "Приключения Эраста Фандорина". Ее главный герой - интеллектуал, расследующий в конце XIX - начале XX веков различные преступления, в том числе направленные против важных государственных деятелей.

Акунин является автором проекта "История Российского государства", включающего книги с документальным изложением событий прошлого и художественные произведения на историческую тематику. Сочинения Акунина переведены более чем на 30 иностранных языков. Некоторые книги писателя экранизированы: "Азазель" (2001, режиссер Александр Адабашьян), "Турецкий гамбит" (2004, Джаник Файзиев), "Статский советник" (2005, Филипп Янковский), "Пелагия и белый бульдог" (2009, Юрий Мороз), "Шпион" (по произведению "Шпионский роман"; 2012, Алексей Андрианов).